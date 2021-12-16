"Гаарец": сотрудник ШАБАКа выдавал секретную информацию, занимаясь спортом

Как сообщает газета "Гаарец", высокопоставленный сотрудник управления персональной охраны Общей службы безопасности (ШАБАК) публиковал в социальных сетях информацию о своих занятиях спортом – в том числе в ходе служебных командировок.

Должность представителя спецслужб, известного как "Алеф", соответствует званию полковника, среди тех, кого он сопровождает в поездках, есть и представители высшего государственного руководства. Эти должностные лица нередко наносят тайные визиты в другие государства.

"Алеф", поклонник бега и велосипедного спорта, не отказывался от тренировок и во время командировок. Согласно публикации, он сообщал о своих достижениях в специализированных приложениях, с указанием точного места занятий спортом. Так тайное становилось явным.

Например, согласно данным о тренировках, в 2019 и 2020 годах он недолго находился в двух африканских странах. Визиты государственных деятелей в эти государства не стали достоянием СМИ. Впрочем, издание признает, что это могли быть не сами визиты, а подготовка к ним.

Однако о совпадении графиков сотрудника спецслужб и его "подопечных" можно судить по расписанию официальных визитов. Так, в июле 2018 года он посетил Москву вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а недавно побывал в Абу-Даюи с его преемником Нафтали Беннетом. "Алеф" сделал соответствующие публикации.