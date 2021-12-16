Одноклассницы 13-летней девочки, подвергшейся издевательствам в школе, помещены под домашний арест

Две 13-летние школьницы из Беэр-Шевы, снимавшие на видео издевательства над другой девочкой, а затем выложившие его в социальные сети, помещены под домашний арест на пять дней. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Инцидент в одной из школ Беэр-Шевы произошел около недели назад. В ходе расследования выяснилось, что после звонка на урок, когда девочка собиралась зайти в класс, к ней подошли ее одноклассники, оттеснили ее от двери в угол и вылили на голову канистру мыла, а затем стали "чистить" ей голову шваброй.

В интервью программе "Эрев Эрев" на 11-телеканала девочка, подвергшаяся издевательства и унижениям, рассказала, что директор школы обвинила ее в случившемся, сказав, что "этого бы не произошло, если бы она была в классе".

Девочка рассказывает, что после того инцидента на ее телефон приходят угрозы от одноклассников. Она хочет перевестись в другую школу.

Мать девочки, Илана, рассказывает, что видео, которое одноклассники дочери выложили в Instagram, она отправила учителю, директору, координатору. Все ей отвечали, что они разбираются в случившемся. Спустя несколько дней после инцидента ее пригласили в школу и сообщили, что обидчиц дочери отстранили от занятий на три дня. Но мать этот ответ не устроил, она обратилась в полицию.