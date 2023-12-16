ЦАХАЛ сообщает, что в ходе оперативных действий на севере страны погиб военнослужащий

ЦАХАЛ сообщает, что 16 декабря в ходе оперативных действий на севере страны погиб военнослужащий.

Это – старшина резерва Ехезкель Азария, 53 года, из Петах-Тиквы, боец 129-го батальона 8-й бронетанковой бригады. Погиб во время оперативных действий в районе поселка Маргалиот.

В ходе той же операции были ранены двое бойцов резерва бригады "Александрони" (один – тяжело, другой – легко). Также в бою на юге сектора Газы тяжело ранен офицер 7016-го батальона бригады "Кирьяти".