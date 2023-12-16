ЦАХАЛ сообщает, что в ходе оперативных действий на севере страны погиб военнослужащий
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ЦАХАЛ сообщает, что 16 декабря в ходе оперативных действий на севере страны погиб военнослужащий.
Это – старшина резерва Ехезкель Азария, 53 года, из Петах-Тиквы, боец 129-го батальона 8-й бронетанковой бригады. Погиб во время оперативных действий в районе поселка Маргалиот.
В ходе той же операции были ранены двое бойцов резерва бригады "Александрони" (один – тяжело, другой – легко). Также в бою на юге сектора Газы тяжело ранен офицер 7016-го батальона бригады "Кирьяти".
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