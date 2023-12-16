Расследование гибели трех заложников в районе Шуджаийя: силы ЦАХАЛа действовали с нарушением инструкций

В ходе расследования гибели трех заложников в районе Шуджаийя было установлено, что силы ЦАХАЛа (бойцы 17-го батальона бригады "Бисламах") действовали с грубым нарушением инструкций.

Как показало расследование (подробности приведены на сайте Ynet), снайпер, находившийся в здании, рядом с которым появились заложники, хорошо их видел (при дневном свете, в 10:00) и, несмотря на существующие инструкции, открыл огонь на поражение, приняв их за противников. При этом заложники не были вооружены. Все трое были без рубашек, они шли по улице, на расстоянии нескольких десятков метров от здания, в котором находились солдаты. В руках одного из заложников был белый флаг.

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Снайпер, выстрелив, убил двух из них. Отмечается, что оружие было оснащено прицелом Trijicon, увеличивающим объект, видимый невооруженным глазом, в 4 раза. Затем он закричал: "Террористы!"

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Третий заложник успел добежать до ближайшего здания. В здании вместе с бойцами находился командир батальона в звании подполковника, который приказал прекратить стрельбу и осуществить рейд в здание, где скрылся третий заложник-"террорист". Группа военнослужащих приблизилась к этому зданию, откуда раздавались крики о помощи на иврите. Несмотря на это, было решено потребовать, чтобы "террорист" вышел, а когда он вышел – открыть огонь на поражение с близкого расстояния.

ЦАХАЛ предполагает, что в двух инцидентах со стрельбой, разделенных несколькими минутами и несколькими десятками метров, участвовали трое военнослужащих. В обоих случаях стрельба велась вопреки инструкциям, которые запрещают силам ЦАХАЛа, действующим в секторе, стрелять в сторону невооруженных людей или людей с белым флагом. Отмечается, что на стене здания, где прятались заложники, были сделаны надписи на иврите: "Спасите", "Похищенные" и SOS. Однако разведка в здании проведена не была, так как существовало опасение, что это может быть ловушкой.

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В сектор Газы прибыл начальник генштаба Герци А-Леви, чтобы лично курировать расследование обстоятельств гибели трех заложников в районе Шуджаийя. Один из старших офицеров ЦАХАЛа уже признал, что израильские военные не были готовы к такому сценарию, при котором заложники будут самостоятельно перемещаться по Газе". Он добавил, что это очень сложный сценарий для бойцов ЦАХАЛа, который предстоит как можно быстрее освоить.

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Как сообщала накануне пресс-служба Армии обороны Израиля, во время боевых действий в Шуджаийе силы ЦАХАЛа ошибочно приняли трех заложников за представляющих угрозу противников и открыли по ним огонь. В результате этого трагического инцидента заложники погибли.

В ходе осмотра места у военнослужащих возникли сомнения в том, что убитые были террористами. Тела были доставлены для экспертизы в Израиль, личности погибших были установлены, выяснилось, что все трое были израильтянами, похищенными ХАМАСом.

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В результате опознания погибших на базе "Шура" установлено, что это Йотам Хаим, 28 лет, из Кфар-Азы, Самер Фуад Аль-Талалка 25 лет, из Хуры, похищен из кибуца Нир-Ам, и Алон Лулу-Шамриз, 26 лет, из Кфар-Азы.