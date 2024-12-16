ДТП на 6-й трассе, погиб водитель грузовика
время публикации: 16 декабря 2024 г., 05:20 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 05:25
Рано утром 16 декабря на 6-й трассе около развязки Ницаней Оз столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии были тяжело травмированы два человека – водитель грузовика, примерно 40 лет, и водитель легковой машины, мужчина 57 лет.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть водителя грузовика.
Второй пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.