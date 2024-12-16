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Израиль

В Яффо состоялась церемония зажжения огней на Рождественской елке

время публикации: 16 декабря 2024 г., 01:37 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 01:41
В Яффо состоялась церемония зажжения огней на Рождественской елке
Dor Pazuelo/FLASH90

В воскресенье, 15 декабря, христианская община Яффо и муниципалитет Тель-Авива провели церемонию зажжения огней на 15-метровой Рождественской елке.

Уже много лет елка устанавливается на площади Часов в Яффо. Каждый вечер, в 18:00, на елке будут зажигаться огни. В этом году она будет украшать площадь до 19 января.

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