В Яффо состоялась церемония зажжения огней на Рождественской елке

В воскресенье, 15 декабря, христианская община Яффо и муниципалитет Тель-Авива провели церемонию зажжения огней на 15-метровой Рождественской елке.

Уже много лет елка устанавливается на площади Часов в Яффо. Каждый вечер, в 18:00, на елке будут зажигаться огни. В этом году она будет украшать площадь до 19 января.