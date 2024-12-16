Минздрав Ливана заявил о раненых в результате действий ЦАХАЛа в 25 км от границы Израиля

Министерство здравоохранения Ливана заявило о трех раненых в результате действий ЦАХАЛа в деревне Наджария, примерно в 5 км к югу от Сайды (Сидона), на удалении более 25 км от границы Израиля.

Из сообщения неясно, идет ли речь об авиаударе, срабатывании неразорвавшегося ранее боеприпаса или о действиях наземных сил ЦАХАЛа.

Если действительно в этом районе находятся силы ЦАХАЛа, то речь идет о самом значительном продвижении израильских военных на юге Ливана в ходе нынешней войны.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.