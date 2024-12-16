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Израиль

Минздрав Ливана заявил о раненых в результате действий ЦАХАЛа в 25 км от границы Израиля

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 16 декабря 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 14:57
Минздрав Ливана заявил о раненых в результате действий ЦАХАЛа в 25 км от границы Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Ливана заявило о трех раненых в результате действий ЦАХАЛа в деревне Наджария, примерно в 5 км к югу от Сайды (Сидона), на удалении более 25 км от границы Израиля.

Из сообщения неясно, идет ли речь об авиаударе, срабатывании неразорвавшегося ранее боеприпаса или о действиях наземных сил ЦАХАЛа.

Если действительно в этом районе находятся силы ЦАХАЛа, то речь идет о самом значительном продвижении израильских военных на юге Ливана в ходе нынешней войны.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

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