Спецслужбы ПА зачищают Дженин от террористов. Что происходит в автономии?

Палестинская администрация (ПА) объявила войну местным группировкам в Дженине. Это самая масштабная операция ПА в сфере безопасности за последние годы. Похоже, что власти в Рамалле решили доказать, что в состоянии наводить порядок на подконтрольных им территориях. Если получится на Западном берегу, то можно претендовать и на Газу. Но чем все завершится, пока не ясно. Как утверждают палестинские источники, сейчас решается вопрос – устоит или нет ПА в принципе.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Что произошло в Дженине

Палестинские власти в Рамалле объявили в субботу, 14 декабря, о начале операции "Защити родину", направленную на обуздание вооруженных группировок в лагере беженцев Дженин. Официальный представитель палестинских сил безопасности бригадный генерал Ануар Раджаб заявил, что цель операции – "вывести лагерь Дженин из-под контроля преступников, которые нарушают повседневную жизнь граждан и лишают их права на свободное и безопасное получение государственных услуг". В воскресенье он сообщил, что усилия по наведению порядка все еще продолжаются, "преследование преступников" будет идти по всей территории Западного берега (Иудеи и Самарии – прим.ред.). По его словам, операция не закончится, пока все цели не будут достигнуты.

Столкновения между палестинскими силами безопасности и группировками в лагере беженцев Дженин начались еще в начале декабря, когда силовики арестовали двух боевиков "Дженинской бригады", связанной с "Исламским джихадом" – Ибрагима Тубаси и Имада Абу аль-Хайджи, а затем еще несколько человек.

Согласно арабским источникам, оба боевика – и Ибрагим Тубаси, и Имад Абу аль-Хайджи – ранее были освобождены из израильской тюрьмы. Отец Имада Абу аль-Хайджи продолжает отбывать срок в Израиле, он был приговорен к 22 годам заключения. Сидят и два брата Ибрагима Тубаси, у одного из них – 32 пожизненных срока.

Каким был повод для задержаний, не говорится. И в целом арабские СМИ достаточно размыто описывают развитие событий. Известно лишь, что у обоих боевиков были найдены большие суммы денег, которые, как утверждается, они планировали потратить "на нужды семей палестинских заключенных и шахидов".

"Дженинская бригада" потребовала освобождения задержанных, заявив, что ПА действует заодно с "оккупационными властями" и ее методами, были захвачены автомобили представителей ПА и противостояние продолжилось. Преследуя боевиков, силы безопасности окружили больницу в лагере беженцев, отключили там электричество и воду и потребовали сложить оружие. Те в ответ отказались и устроили в лагере беженцев демонстративный парад своих сил.

После того, как в столкновениях случайно был убит проезжавший мимо молодой человек (по одним источникам ему 16 лет, по другим 19), ситуация обострилась. Зазвучали призывы к свержению Махмуда Аббаса. Силы безопасности, по началу отрицавшие свою вину в этом инциденте, признали ответственность за гибель юноши. Но это ничего принципиально не изменило, столкновения возобновились.

За эти дни в Дженине были убиты трое – двое молодых людей и Язид Джайес – один из лидеров "Дженинского батальона". Всего же, как пишет "Палестинский информационный центр", связанный с ХАМАСом, с 7 октября 2023 года в результате действий палестинских служб безопасности на Западном берегу погибли 13 человек.

"Исламский джихад" призвал все палестинские фракции выступить против властей. ХАМАС в свою очередь потребовал от ПА сделать выбор в пользу "единства и борьбы с оккупацией". Группировки призвали к проведению Дня гнева против властей ПА. В воскресенье в Дженине в знак протеста прошла забастовка – многие магазины и рынки не стали открываться. Источники "Аль-Араби аль-Джадид" пишут также о пикетах и маршах, организованных женщинами в Дженине, в том числе матерями "шахидов" и заключенных. Сообщается, что власти ПА применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Устоит ли ПА?

Арабские СМИ указывают, что столкновения между палестинскими службами безопасности и боевиками различных группировок – не новы, но в последнее время ситуация накаляется. Среди горячих точек, где были зафиксированы протесты против ПА, только в последнее время помимо Дженина упоминаются районы Туль-Карема, Шхема и Хеврона.

Не случайно после свержения в Сирии режима Башара Асада израильские спецслужбы выразили обеспокоенность, что аналогичная история может повториться в Иудее и Самарии. "За происходящим следят внимательно и с большой бдительностью. Мы опасаемся беспорядков, быстрого ухудшения ситуации и эффекта заражения, который мы наблюдали в Сирии. Крах Палестинской автономии может привести к вспышке волны терроризма и полной потере стабильности в регионе", – процитировала представителей израильских служб безопасностей радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Аналогичные опасения звучат и в отношении Иордании. Израильские СМИ сообщили в выходные, что глава ШАБАКа Ронен Бар и глава военной разведки (АМАН) Шломи Биндер на днях посетили Иорданию, где обсуждали эту тему. "Эффекта домино" опасаются и в других арабских странах. В частности, в Египте, где достаточно непростая внутриполитическая ситуация.

Предупреждения о намерении Ирана и ХАМАСа взорвать ситуацию в Иордании и в Иудее и Самарии стали звучать особенно активно после 7 октября 2023 года. Речь шла и о подстрекательствах в соцсетях, и о контрабанде оружия через территорию Сирию. После падения Асада сирийский канал для Ирана перекрыт, но "сетевую войну" вести ему никто не мешает. И сейчас арабские СМИ отмечают очередную мощную волну подстрекательств в соцсетях против властей в Рамалле. Кроме того, сход со сцены Ирана не означает, что угроза контрабанды оружия в пользу палестинских группировок полностью нейтрализована. Пришедшие к власти в Сирии силы отнюдь не настроены дружески к Израилю, тем более их в той или иной степени опекают Анкара и Катар, у которых тесные связи с ХАМАСом и свои интересы в регионе.

Арабские журналисты со ссылкой на израильских коллег утверждают, что власти в Рамалле недавно получили недвусмысленное сообщение от Израиля, где говорилось: "Начинайте действовать, иначе нам придется входить и действовать самим". В то же время арабские источники подчеркивают, что операция "Защити родину" – это попытка ПА доказать, что она способна контролировать ситуацию на палестинских территориях.

Напомним, что международные посредники, прежде всего США и ряд арабских стран – в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ – хотели бы видеть ПА в качестве управляющей силы в секторе Газы на следующий день после войны. Однако они поставили условия – проведение реформ. В попытке продемонстрировать свою готовность к переменам Махмуд Аббас сменил правительство, а также произвел некоторые перестановки в силовых структурах, среди губернаторов и дипкорпусе. Насколько это было убедительно – другой вопрос. Сами палестинцы разницы между двумя правительствами до сих пор не заметили.

Однако операция в Дженине продемонстрировала, что некоторые перемены есть. В разгар самых горячих событий премьер-министр ПА Мухаммад Мустафа посетил Дженин, где провел совещание с представителями служб безопасности. "Мы дошли до того, что дальнейшее молчание считается халатностью, и мы не хотим проявлять халатность, мы выполняем свой долг", – сказал он. По словам Мустафы, после того как в Дженине будут решены проблемы безопасности, лагерь беженцев будет преобразован. Т.е. власти займутся решением проблем населения, коими они пренебрегали много лет. Ситуация настолько серьезна, что палестинские силовики открыли в Дженине выездной штаб, где практически в ежедневном режиме проводят оценку ситуации. До этого представители ПА старались не покидать окрестности Рамаллы, особенно в моменты, когда обстановка обострялась.

Как утверждает израильский журналист Барак Равид, некоторые руководители палестинских силовых структур высказали сомнение – проводить или нет операцию в Дженине, но Аббас заявил, что любой, кто не подчинится его приказу, будет уволен. Палестинский источник Равида подчеркивает, что операция в Дженине критически важна для ПА.

По информации Равида, США обратились с Израилю с просьбой разрешить поставку боеприпасов и техники палестинским силам безопасности. Утверждается, что перед началом операции помощники Аббаса проинформировали Вашингтон – как администрацию Байдена, так и советников избранного президента Дональда Трампа. План действий был также обсужден палестинскими силовиками с американскими коллегами. Что решат в Израиле, пока неизвестна, но обострение ситуации в Иудее и Самарии стало главной темой на заседании военно-политического кабинета.

Надо отметить, что израильские СМИ в принципе гораздо подробнее описывают происходящее в Дженине, чем арабские. Однако и там и там звучат опасения представителей ПА о том, что Западный берег может повторить судьбу Газы, если палестинские службы безопасности не разберутся с незаконными вооруженными группировками, Израиль усилит свои операции против "сил сопротивления" и в итоге все это закончится разрушениями, перемещением населения и крахом ПА.

Примечательное, что конфликт между ПА и вооруженными группировками вспыхнул на фоне новостей о том, что ХАМАС и ФАТХ договорились создать комитет по управлению сектором Газы. Они согласовали, что комитет под руководством ПА будет решать все вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения сектора после войны. Предполагалось, что в состав комитета войдут "технократы", не представляющие интересы тех или иных партий, но заранее было очевидно, что кандидатуры должны быть одобрены как ФАТХом, так и ХАМАСом. Нет никакой уверенности, что Израиль дал бы свое согласие на создание такого комитета. Впрочем, никаких официальных документов об его учреждении так и не было подписано. В первую очередь на этот счет не было никаких заявлений со стороны Махмуда Аббаса, без чьей подписи ничего произойти не может, а он очень не доверяет ХАМАСу.

Столкновения в Дженине также совпали с активизацией переговоров о прекращении огня в секторе Газы и обмене палестинских заключенных на израильских заложников. Сообщалось, что стороны направили друг другу списки тех, кто с их точки зрения должен быть обменен в первую очередь. В отличие от раундов переговоров зимой никаких утечек в арабских СМИ касательно условий ХАМАСа на этот счет пока нет. Напомним, что ранее группировка требовала освобождения в том числе тех, кто осужден на пожизненные сроки, т.е. террористов с кровью на руках. Причем предполагалось, что будут освобождены не только активисты ХАМАСа, но и других палестинских группировок. Таким образом ХАМАС хотел проявить себя как радетель за все палестинское дело.

Зимой во всех арабских СМИ звучало имя Маруана Баргути – одного из лидеров ФАТХа и самого популярного палестинского политика, согласно всем опросам общественного мнения. Он осужден на пять пожизненных сроков плюс 40 лет и выйти из тюрьмы может только по сделке. И ХАМАС, как утверждалось, поставил Баргути во главе своего списка заключенных, подлежащих освобождению. Официальных израильских комментариев на этот счет не звучало, но утечки свидетельствовали, что Израиль против освобождения бывшего главаря "Танзима". Впрочем, вряд ли хочет видеть Баргути на свободе и старая гвардия ФАТХа. Очевидно, что конкурентов у Баргути, в случае его желания баллотироваться на пост главы ПА, не будет. А кого он приведет с собой и как почистит ряды ФАТХа и ООП, можно только гадать.

Между тем, внутри ПА уже очевидно идет подготовка к смене власти. В конце ноября Аббас издал конституционную декларацию, где указал, что, если пост главы ПА окажется вакантным, его до выборов займет спикер Законодательного собрания. В данный момент это 75-летний Рухи Фаттух, один из близких Аббасу людей. Фаттух уже исполнял пост и.о. главы ПА после смерти Ясира Арафата и до избрания на его место Махмуда Аббаса.

Фаттух стал компромиссной фигурой и избавил Аббаса от необходимости создавать должность вице-президента, что, как утверждается, требовали в рамках реформ ПА внешние игроки. Очевидно, что вице-президент постепенно отодвинул бы Аббаса на второй план. Источники катарского "Аль-Араби аль-Джадид" сообщили, что Аббас попросил членов Центрального комитета ФАТХа назвать три имени, из которых он мог бы выбрать своего заместителя, но они отказались, чтобы не вызывать внутренние распри. Единоличный выбор Аббас делать также не хотел. Но теперь вопрос устоит ли ПА в принципе?

В чью пользу завершится противостояние в Дженине и когда – сказать затруднительно. Как и то – решатся ли палестинские власти на активные действия в других районах, учитывая, что практически все палестинские группировки за исключением ФАТХа и официальных представителей ООП осудили операцию в Дженине. ХАМАС назвал действия властей "политическим самоубийством".