МАДА: во время обстрела из Йемена были легко травмированы пять человек

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что во время сирены тревоги в центре Израиля, вызванной ракетным обстрелом из Йемена, пострадали пять человек.

Судя по всему, речь идет о пяти случаях, когда люди получали легкие травмы по пути в убежище.

Сообщается пострадавших в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Кфар-Сабе, Холоне.

В 15:18-15:22 16 декабря во многих районах центра Израиля прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле. Сирена была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Кфар-Сабе, Ор Йегуде, во множестве других населенных пунктов центра страны, а также в Самарии. Во многих районах центра Израиля были слышны взрывы.

Вскоре ЦАХАЛ объявил о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена. Отмечается, что ракета была перехвачена до того, как вошла в воздушное пространство Израиля. Однако тревога была активирована из-за возможного падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Полиция не публиковала данных об ущербе. На территории поселке Лешем в Самарии упал фрагмент противоракеты.

Это не первый ракетный обстрел Израиля из Йемена. Подобные атаки были осуществлены 15 сентября и 27 сентября 2024 года. Обычно для таких атак хуситы применяют баллистические ракеты "Фалястин-2".

Ранее 16 декабря ЦАХАЛ сообщал, что израильские ВМС перехватили над Средиземным морем беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена. Тревога не была активирована, так как БПЛА не успел войти в воздушное пространство Израиля.

Неоднократно хуситы запускали БПЛА из Йемена в сторону Израиля таким образом, что они пролетали над территорией Египта до Средиземного моря, затем следовали вдоль побережья на север, чтобы атаковать цель с запада. 19 июля 2024 года хуситский беспилотник атаковал цель в Тель-Авиве (тогда погиб израильтянин Евгений Фредер). 9 декабря 2024 года такой БПЛА поразил здание в Явне, никто не пострадал.

Многие израильские политики за последние недели говорили о необходимости нанесения массированного удара по военным и инфраструктурным объектам хуситов в Йемене.