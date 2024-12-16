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Израиль

Голан: "Дни этого правительства сочтены"

Демократим
Яир Голан
время публикации: 16 декабря 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 15:54
Голан: "Дни этого правительства сочтены"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 16 декабря, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Правительство намерено уволить юридического советника. Это не пройдет тихо и столкнется с яростным сопротивлением народа. Тот, кто проголосует за, станет соучастником преступления. То же самое касается государственного бюджета. Это плевок в лицо работающим людям, милуимникам, всем, кто возвращается с фронта".

"Дни этого правительства сочтены. Они это знают и поэтому боятся выборов", – сказал Голан.

Кроме того, Яир Голан заявил, что продолжение содержания под стражей тех, кто запускал осветительные ракеты в сторону дома премьер-министра в Кейсарии, возмутительно. "То, что они до сих пор под арестом, это позор и капитуляция правоохранительных органов перед политическим давлением", – считает он.

Голан также отметил, что до сих пор отсутствует четкий план по будущему Газы: "Есть только разговоры о частичной сделке. Не более".

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