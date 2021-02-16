Разрешено к публикации: Израиль обратился к России с просьбой о содействии в "гуманитарном вопросе"

В то время, как Биньямин Нетаниягу проводит внеочередное заседание правительства, проходящее по секретной правительственной линии связи, военная цензура разрешила к публикации новую подробность о состоявшихся недавно переговорах между Израилем и Россией.

Сообщается, что Израиль обратился к России, чтобы она оказала содействие в одном "гуманитарном вопросе". Других подробностей не сообщается.

Заседание правительства, начавшееся в 18:00, продолжалось чуть более часа, и завершилось около 19:00.

Отметим, что 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а 10 февраля министр обороны Израиля Бени Ганц говорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

При этом 6 февраля сирийский телеканал Halab Today сообщал, что российские военные возобновили розыски останков двух пропавших без вести израильских военнослужащих, предположительно похороненных на кладбище лагеря беженцев Ярмук в Дамаске.

Согласно сообщению, район кладбища блокирован для доступа посторонних. В операции используется специальная машина скорой помощи с оборудованием для экспресс-анализов ДНК.

Напомним, что в апреле 2019 года российским военным удалось обнаружить на кладбище Ярмук останки Закарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны. Тело Баумеля было передано Израилю и захоронено на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.

Вместе с тем, обозреватели телеканала "Кан-11" на основании того, что ЦАХАЛ не участвует в переговорах с Россией делают вывод, что вряд ли просьба Израиля касается останков израильских военнослужащих в Сирии.