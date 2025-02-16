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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по "группе вооруженных людей" на юге Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 февраля 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 10:37
ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по "группе вооруженных людей" на юге Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 16 февраля в южной части сектора Газы был нанесен авиаудар по "группе вооруженных людей, двигавшихся в сторону сил ЦАХАЛа".

"ЦАХАЛ вновь призывает жителей Газы подчиняться указаниям армии и не приближаться к военным, дислоцированным в этом районе", – сказано в официальном сообщении.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по "группе палестинских полицейских" к востоку от города Рафах (Рафиах), на юге сектора Газы. Согласно указанному источнику, двое были убиты, еще несколько ранены. Позже было заявлено, что еще один "полицейский" умер от полученных ранений.

"Полиция" в Газе по сути является одним из подразделений террористической организации ХАМАС.

Источники в Газе также сообщали, что утром 15 февраля израильские военные открыли огонь в районе "Филадельфийского коридора", на границе между Египтом и Газой.

Израиль
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