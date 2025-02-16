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Израиль

ПИЦ: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по "полицейским" на юге Газы, есть убитые

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 16 февраля 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 10:37
ПИЦ: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по "полицейским" на юге Газы, есть убитые
AP Photo/Ariel Schalit

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по "группе палестинских полицейских" к востоку от города Рафах (Рафиах), на юге сектора Газы.

Согласно указанному источнику, двое были убиты, еще несколько ранены. Позже было заявлено, что еще один "полицейский" умер от полученных ранений.

ЦАХАЛ пока этот инцидент не комментирует.

"Полиция" в Газе по сути является одним из подразделений террористической организации ХАМАС.

Ранее источники в Газе сообщали, что утром 15 февраля израильские военные открыли огонь в районе "Филадельфийского коридора", на границе между Египтом и Газой.

Израиль
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