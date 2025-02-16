Арестован житель Тайбэ, который перевозил партию патронов в машине, где были его жена и дочь
время публикации: 16 февраля 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 09:32
В минувшие выходные в районе на перекрестка Ахиуд полиция задержала жителя Тайбэ, в багажнике автомобиля которого были найдены 10 коробок с 10000 патронов.
В сообщении полиции отмечается, что транспортировки крупной партии патронов подозреваемый задействовал свою беременную жену и маленькую дочь, которые находились вместе с ним в машине. По всей видимости, он считал, что автомобиль с такими пассажирами не вызовет подозрений.
Суд продлил срок содержания задержанного под стражей. Следствие продолжается.
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