Арестован житель Тайбэ, который перевозил партию патронов в машине, где были его жена и дочь

В минувшие выходные в районе на перекрестка Ахиуд полиция задержала жителя Тайбэ, в багажнике автомобиля которого были найдены 10 коробок с 10000 патронов.

В сообщении полиции отмечается, что транспортировки крупной партии патронов подозреваемый задействовал свою беременную жену и маленькую дочь, которые находились вместе с ним в машине. По всей видимости, он считал, что автомобиль с такими пассажирами не вызовет подозрений.

Суд продлил срок содержания задержанного под стражей. Следствие продолжается.