x
16 февраля 2025
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 февраля 2025
|
16 февраля 2025
|
последняя новость: 10:59
16 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестован житель Тайбэ, который перевозил партию патронов в машине, где были его жена и дочь

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 16 февраля 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 09:32
Арестован житель Тайбэ, который перевозил партию патронов в машине, где были его жена и дочь
Пресс-служба полиции Израиля

В минувшие выходные в районе на перекрестка Ахиуд полиция задержала жителя Тайбэ, в багажнике автомобиля которого были найдены 10 коробок с 10000 патронов.

В сообщении полиции отмечается, что транспортировки крупной партии патронов подозреваемый задействовал свою беременную жену и маленькую дочь, которые находились вместе с ним в машине. По всей видимости, он считал, что автомобиль с такими пассажирами не вызовет подозрений.

Суд продлил срок содержания задержанного под стражей. Следствие продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

В населенном пункте Джудейда-Макр найдены около 9000 патронов