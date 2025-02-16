В Израиль из США прибыла партия тяжелых авиабомб

В ночь на 16 февраля в Израиль из США прибыла очередная партия тяжелых авиабомб, включая 900-килограммовые авиабомбы МК-84 (Mark 84, BLU-117), сообщает израильское министерство обороны. На этот раз было доставлено 1800 таких бомб.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в этой связи: "Поставка вооружений, прибывших в Израиль сегодня ночью, была обеспечена администрацией Трампа. Она представляет собой значительный актив для ВВС и Армии обороны Израиля и является еще одним доказательством прочной связи между Израилем и Соединенными Штатами".

По данным минобороны, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) в Израиль из США было доставлено более 76 тысяч тонн военной техники, оружия и боеприпасов.

25 января президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на поставки Израилю 2000-фунтовых (более 900 кг) авиабомб. "Они долгое время лежали на складе. Но сегодня мы сняли ограничения на их отправку", – заявил Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One. При этом Трамп сказал, что Израиль купил эти авиабомбы.

Ранее издание Axios сообщало, что администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена в мае 2024 года на поставку Израилю тяжелых (2000 фунтовых) бомб. Тогда это спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе. Автор публикации Барак Равид писал со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля о снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, должны были погрузить на корабль и доставить в Израиль.