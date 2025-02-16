15-летний террорист приговорен к 18 годам тюрьмы за покушение на пограничника

В воскресенье, 16 февраля, 15-летний житель Шуафата (север Иерусалима) был приговорен к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство старшего сержанта пограничной полиции Асиля Суаэда (из бедуинской деревни Хусния, ему было 22 года). Он также должен будет выплатить значительную компенсацию семье погибшего.

Вечером 13 февраля 2023 года на КПП Шуафат 13-летний террорист с ножом напал на пограничников, зашедших в автобус для рутинной проверки пассажиров. Он нанес ранения пограничнику в голову и в шею. Второй пограничник открыл огонь по нападавшему, но случайно убил Асиля Суаэда.

Суд признал действия обвиняемого преднамеренными и заранее спланированными. В приговоре было отмечено, что именно его нападение, а не случайная пуля, стало причиной гибели пограничника.

Асиль Суаэд был призван в пограничную полицию в марте 2019 года, после окончания срочной службы, которую он проходил в роте "нун-далет" в Иерусалимском округе, он остался служить по контракту.