x
16 февраля 2025
|
последняя новость: 12:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 февраля 2025
|
16 февраля 2025
|
последняя новость: 12:25
16 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник генштаба ЦАХАЛа отправляется с визитом в США

США
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 16 февраля 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 11:22
Начальник генштаба ЦАХАЛа отправляется с визитом в США
Chaim Goldberg FLASH90

Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви вечером 16 февраля должен отправиться с официальным визитом в Соединенные Штаты, который пройдет с 17 по 20 февраля, сообщает армейская пресс-служба.

В ходе визита А-Леви встретится с руководителем Объединенного комитета начальников штабов, командующим Centcom и высокопоставленными военными должностными лицами США. Будут "обсуждаться стратегические и оперативные вопросы повестки дня", заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

На время отсутствия А-Леви в Израиля временно исполнять обязанности начальника генштаба будет его заместитель генерал-майор Амир Барам.

По всей видимости, это будет последний визит А-Леви в качестве начальника генштаба ЦАХАЛа. Вскоре на этом посту его сменит Эяль Замир.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2025

Кац решил назначить Тамира Ядаи на должность замначальника генштаба ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

Утверждено назначение Эяля Замира на должность начальника генштаба ЦАХАЛа