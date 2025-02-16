Начальник генштаба ЦАХАЛа отправляется с визитом в США
время публикации: 16 февраля 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 11:22
Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви вечером 16 февраля должен отправиться с официальным визитом в Соединенные Штаты, который пройдет с 17 по 20 февраля, сообщает армейская пресс-служба.
В ходе визита А-Леви встретится с руководителем Объединенного комитета начальников штабов, командующим Centcom и высокопоставленными военными должностными лицами США. Будут "обсуждаться стратегические и оперативные вопросы повестки дня", заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.
На время отсутствия А-Леви в Израиля временно исполнять обязанности начальника генштаба будет его заместитель генерал-майор Амир Барам.
По всей видимости, это будет последний визит А-Леви в качестве начальника генштаба ЦАХАЛа. Вскоре на этом посту его сменит Эяль Замир.