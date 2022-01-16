Полиция задержала водителя, права которого были аннулированы 25 лет назад

Полиция сообщает о задержании 50-летнего жителя Димоны, который управлял автомобилем, не имея водительских прав – его права за нарушения были аннулированы в 1997 году.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, водителя остановили около Кирьят-Гата в связи с тем, что он опасно вел себя на трассе. При проверке выяснилось, что у него нет водительских прав уже 25 лет.

Нарушитель задержан. Против него будут выдвинуты обвинения. Автомобиль отправлен на штрафную стоянку.