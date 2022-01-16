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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 12:36

Правительство утвердило назначение нового главы Агентства по атомной энергии

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Правительство утвердило назначение нового главы Агентства по атомной энергии

Правительство у твердило назначение Моше Эдри на должность главы Агентства по атомной энергии.

59-летний Эдри занимает сегодня пост главы отдела специальных средств и средств защиты в министерстве обороны. Эдри вступит в должность в июле 2022 года после завершения процесса утверждения его кандидатуры управлением государственной службы, а также после обмена информацией с его преемником.

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