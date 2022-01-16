Правительство утвердило назначение нового главы Агентства по атомной энергии

Правительство у твердило назначение Моше Эдри на должность главы Агентства по атомной энергии.

59-летний Эдри занимает сегодня пост главы отдела специальных средств и средств защиты в министерстве обороны. Эдри вступит в должность в июле 2022 года после завершения процесса утверждения его кандидатуры управлением государственной службы, а также после обмена информацией с его преемником.