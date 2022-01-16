Полиция задержала жителя Рамаллы, который угнал автомобиль Mazda из Холона

В воскресенье, 16 января, полиция задержала на КПП на транссамарийской трассе автомобиль Mazda, которым управлял 17-летний житель Рамаллы.

Было установлено, что этот автомобиль житель Палестинской автономии угнал из Холона. Он не имеет водительских прав.

Пытаясь прорваться через КПП, угонщик повредил два автомобиля, в том числе полицейскую машину.

Начато следствие. По предварительным данным, данный житель ПА причастен к попытке угона еще одного автомобиля в Холоне.