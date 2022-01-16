Утечка газа возле детского сада в Иерусалиме, жители квартала эвакуированы

Утром 16 января была зафиксирована утечка газа в хранилище в квартале Бухарим в Иерусалиме. Хранилище находится в непосредственной близости от детского сада и школы.

Полиция эвакуировала всех жителей домов, находящихся в непосредственной близости от места утечки. Полиция, служба пожарной охраны и спасатели продолжают ликвидацию последствий утечки. Близлежащие улицы закрыты для движения транспорта, гражданам рекомендовано не приближаться к месту чрезвычайного происшествия.

Полиция проводит расследование причин утечки газа.