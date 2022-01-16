Иерусалим:
4 - 7°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
12 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 13:54

Утечка газа возле детского сада в Иерусалиме, жители квартала эвакуированы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Утечка газа возле детского сада в Иерусалиме, жители квартала эвакуированы

Утром 16 января была зафиксирована утечка газа в хранилище в квартале Бухарим в Иерусалиме. Хранилище находится в непосредственной близости от детского сада и школы.

Полиция эвакуировала всех жителей домов, находящихся в непосредственной близости от места утечки. Полиция, служба пожарной охраны и спасатели продолжают ликвидацию последствий утечки. Близлежащие улицы закрыты для движения транспорта, гражданам рекомендовано не приближаться к месту чрезвычайного происшествия.

Полиция проводит расследование причин утечки газа.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:59 В Бней-Браке младенец потерял сознание, он в критическом состоянии
15:24 Полиция Израиля просит о помощи в розыске Рут Абрамов, пропавшей в декабре 2008 года
14:09 Коронавирус выявлен у министра культуры и спорта Хили Трупера
13:54 Утечка газа возле детского сада в Иерусалиме, жители квартала эвакуированы
13:48 "Соглашения Артемиды". Израиль и NASA планируют совместное изучение Луны, Марса, комет и астероидов
12:51 Беннет впервые прокомментировал переговоры по сделке между Нетаниягу и госпрокуратурой
12:36 Правительство утвердило назначение нового главы Агентства по атомной энергии
12:28 Полиция задержала жителя Рамаллы, который угнал автомобиль Mazda из Холона
11:57 Владельцу, заведующей и воспитателю детского сада в Гиватаиме предъявлены обвинения
11:51 В Самарии автомобиль смыло с дороги, двое пострадавших
Загрузка...