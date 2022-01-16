"Соглашения Артемиды". Израиль и NASA планируют совместное изучение Луны, Марса, комет и астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и правительство Израиля планируют подписать договор о совместном изучении Луны, Марса, комет и астероидов. Этот договор получит название "Соглашения Артемиды".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил по этому поводу: "Даже небо больше для нас не предел. Сегодня я представил на утверждение правительства решение, которое открывает новые горизонты технологий и инноваций. NASA, космическое агентство США, предложило нам подписать международный договор по изучению Луны, Марса, комет и астероидов. Он называется "Соглашения Артемиды" и может звучать как научно-фантастический фильм, но на самом деле это нечто большее. Подписание этих соглашений – немалый шаг для Израиля и, безусловно, большой шаг для человечества. Это шаг, который выводит Израиль на передовые позиции среди стран, которые двигают научно-технический прогресс. Мы вместе идем к глобальному и инновационному будущему, в котором разные страны мобилизуют ресурсы для науки и исследований и вместе развивают международные связи в космической отрасли. Ожидается, что подписание этого договора повысит торгово-экономическое сотрудничество в области космоса между отраслями промышленности подписавших стран, даст возможность кооперации между ними, а сам факт принадлежности к группе подписавших соглашении государств является честью для государства Израиля и его технологических возможностей. Мы пришли, чтобы принести перемены, в том числе в области науки и изучения космоса".