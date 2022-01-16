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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 10:28

Отложено голосование по созданию следственной комиссии по вопросу о субмаринах

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Отложено голосование по созданию следственной комиссии по вопросу о субмаринах

Голосование по вопросу о создании государственной следственной комиссии по вопросу о закупке субмарин, отложено на неделю.

Изначально голосование должно было состояться на еженедельном заседании правительства 16 января, однако накануне министр иностранных дел Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц приняли решение отложить голосование на неделю. Официальной причиной является нежелание неожиданно помешать подписанию сделки о приобретении Израилем субмарин у Германии. Эта сделка должна быть подписана на начавшейся неделе.

В политических кругах отмечают, что еще одной причиной переноса голосования является занятость юридического советника правительства подготовкой к подписанию сделки с Нетаниягу. "В связи с этим не были готовы документы, которые необходимы для обсуждения на заседании правительства", - отмечает источник в коалиции.


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