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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 09:41

Либерман против сделки с Нетаниягу: "Где справедливость?"

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Либерман против сделки с Нетаниягу: "Где справедливость?"

Министр финансов и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан Бет", что планирующаяся сделка прокуратуры с Нетаниягу является несправедливой.

"Я спрашиваю, где справедливость и где пропорции. Я помню, что была замминистр от нашей партии, которая получила десять лет тюрьмы за гораздо менее серьезные преступления", - сказал Либерман. "Несправедливость взывает к небесам. Я обращаюсь к представителям юридической системы и говорю им: посмотрите, что вы творите", - добавил он.

По мнению министра финансов, даже признание преступлений Нетаниягу позорными не означает, что экс-премьер смирится с завершением своей политической карьеры. "Он точно изобретет какой-нибудь патент: начнется кампания давления на президента. Нетаниягу не отказался от идеи реванша и не успокоится пока не назначит Амсалема министром внутренней безопасности, Охану министром юстиции, а себя новым Эрдоганом", - сказал глава НДИ.


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