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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 11:57

Владельцу, заведующей и воспитателю детского сада в Гиватаиме предъявлены обвинения

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Владельцу, заведующей и воспитателю детского сада в Гиватаиме предъявлены обвинения

Прокуратура тель-авивского округа предъявила обвинение 66-летней Сузан Хасон. Ей инкриминируются насильственные действия в отношении по меньшей мере четырех детей в детском саду "Спорт ли ган" в Гиватаиме. Соласно тексту обвинительного заключения, насильственные действия совершались в отношении детей в возрасте от полугода и старше.

46-летняя Алекс Порат, владелец детского сада и 43-летняя заведующая Рони Альберт обвиняются в том, что не сообщили властям о насильственных действиях в отношении беззащитных.

В 2019 и 2020 годах Хасон работала в детском учреждении. В материалах дел говорится о том, что в пяти случаях она совершала насильственные действия в отношении детей в возрасте шесть месяцев и старше. Помощница воспитательницы несколько раз обращалась к руководству детского сада, однако никакие меры приняты не были.


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