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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 11:51

В Самарии автомобиль смыло с дороги, двое пострадавших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Самарии автомобиль смыло с дороги, двое пострадавших В Самарии автомобиль смыло с дороги (иллюстрация, не реальное фото с места происшествия)

Полиция сообщает, что в воскресенье, 16 января, автомобиль, в котором находятся два человека, смыло с дороги в районе Нахаль Кана (в Самарии).

На место происшествия направлены бойцы спасательного полицейского отряда Самарии и пожарные.

Вскоре поступила информация о том, что двое людей, находившихся в автомобиле, спасены.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что за рулем автомобиля находился мужчина примерно 20 лет, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, а также мальчик 11 лет, который страдал от легкого переохлаждения.

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