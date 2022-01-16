В Самарии автомобиль смыло с дороги, двое пострадавших

Полиция сообщает, что в воскресенье, 16 января, автомобиль, в котором находятся два человека, смыло с дороги в районе Нахаль Кана (в Самарии).

На место происшествия направлены бойцы спасательного полицейского отряда Самарии и пожарные.

Вскоре поступила информация о том, что двое людей, находившихся в автомобиле, спасены.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что за рулем автомобиля находился мужчина примерно 20 лет, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, а также мальчик 11 лет, который страдал от легкого переохлаждения.