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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 16:35

Возобновлено расследование подозрений на коррупцию между минздравом "эпохи Лицмана" и компанией "Тнува"

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Возобновлено расследование подозрений на коррупцию между минздравом "эпохи Лицмана" и компанией "Тнува"

В воскресенье, 16 января, следственная группа отдела по расследованию особо тяжких и международных преступлений в ЛАХАВ-433 возобновила расследование подозрений на коррупцию между минздравом в период, когда его возглавлял Яаков Лицман, и компанией "Тнува".

По информации 13-го телеканала, в полиции полагают, что через несколько недель против подозреваемых будут поданы обвинительные заключения.

О расследовании впервые стало известно в июне 2021 года, когда полиция допросила высокопоставленных сотрудников компании "Тнува" по подозрению в даче взяток в виде пожертвований некоммерческим организациям, связанным с Моти Бабчиком, советником Яакова Лицмана. Согласно подозрениям, в обмен на пожертвования компания "Тнува" просила послаблений при маркировке ее товаров. По информации телеканала, расследование было начато еще в 2017 году.


По данным телеканала, 16 января полиция вновь допросила бывших сотрудников минздрава и высокопоставленных сотрудников "Тнувы".

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