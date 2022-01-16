Возобновлено расследование подозрений на коррупцию между минздравом "эпохи Лицмана" и компанией "Тнува"

В воскресенье, 16 января, следственная группа отдела по расследованию особо тяжких и международных преступлений в ЛАХАВ-433 возобновила расследование подозрений на коррупцию между минздравом в период, когда его возглавлял Яаков Лицман, и компанией "Тнува".

По информации 13-го телеканала, в полиции полагают, что через несколько недель против подозреваемых будут поданы обвинительные заключения.

О расследовании впервые стало известно в июне 2021 года, когда полиция допросила высокопоставленных сотрудников компании "Тнува" по подозрению в даче взяток в виде пожертвований некоммерческим организациям, связанным с Моти Бабчиком, советником Яакова Лицмана. Согласно подозрениям, в обмен на пожертвования компания "Тнува" просила послаблений при маркировке ее товаров. По информации телеканала, расследование было начато еще в 2017 году.

По данным телеканала, 16 января полиция вновь допросила бывших сотрудников минздрава и высокопоставленных сотрудников "Тнувы".