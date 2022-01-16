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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 19:46

За несколько часов пользователи интернета собрали 1,5 миллиона шекелей "на адвокатов для Нетаниягу"

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За несколько часов пользователи интернета собрали 1,5 миллиона шекелей "на адвокатов Нетаниягу"

Утром 16 января в интернете была начата кампания по сбору денег для оплаты работы адвокатов Биньямина Нетаниягу, а к концу рабочего дня уже было собрано 1,5 миллиона шекелей. Под наплывом посетителей сайт для сбора пожертвований несколько раз "падал".

По информации сайта N12, инициатором сбора средств стал журналист и экс-депутат Кнессета Инон Магаль. Кампания была запущена на фоне разговоров о возможной сделке между Нетаниягу и государственной прокуратурой. Израильтяне, переводившие деньги "на адвокатов Нетаниягу", считают, что сделка не нужна.


Издание отмечает, что, скорее всего, Нетаниягу не сможет воспользоваться собранными для него деньгами. Согласно существующим правилам, для мобилизации денежных средств необходимо предварительно получить разрешение от парламентской комиссии по этике, которая, кстати, до сих пор не сформирована. Нетаниягу, если бы деньги собирал он, должен был бы подать письменную просьбу в комиссию и объяснить для чего будут использованы пожертвования. После этого для него был бы открыт специальный счет.

Из окружения Нетаниягу новостной службе N12 сообщили, что экс-премьер не имеет отношения к проходящей кампании по сбору денег, и ему ничего о ней неизвестно.

Инон Магаль заявил журналистам, что в случае, если Нетаниягу не сможет воспользоваться мобилизованными для него средствами, деньги будут возвращены жертвователям, или будут использованы для борьбы с "судебным диктатом".

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