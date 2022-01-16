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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 17:15

"Ракевет Исраэль" продолжает урезать расписание движения поездов из-за болезни машинстов

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"Ракевет Исраэль" продолжает урезать расписание движения поездов из-за болезни машинстов

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что из-за болезни машинистов сокращено расписание движения поездов, на некоторых линиях увеличен интервал движения, другие линии вообще не обслуживаются.

Согласно сообщению "Ракевет Исраэль" на 50% сокращено количество поездов на скоростной линии между Иерусалимом и Тель-Авивом: в каждом из направлений поезда будут ходить раз в час.

Полностью прекращено обслуживание линии Бейт-Шеан-Хайфа. Станции на этой линии будут временно закрыты.


Нет движения поездов на линии Димона-Беэр-Шева. Также временно закрыта станция в Бейт-Шемеше.

Станции "Кармиэль" и "Ахихуд" будут работать только в часы "пик" - с 6:00 до 9:00 и 15:00 до 18:00.

Железнодорожная компания сообщила, что будут курсировать бесплатные "шаттлы" от закрытых станций.

Кроме того, будет сокращено время работы линии Ашкелон-Сдерот-Нетивот-Офаким-Беэр-Шева. После прекращения работы поездов и до полуночи будут ходить бесплатные "шаттлы".

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