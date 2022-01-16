Беннет впервые прокомментировал переговоры по сделке между Нетаниягу и госпрокуратурой

Премьер-министр Нафтали Беннет впервые прокомментировал публикации о возможном подписании досудебной сделки между бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу и государственной прокуратурой.

"Я слышу комментарии журналистов, которые оперируют графиками и различными сценариями. Хочу их успокоить. Правительство Израиля работает и продолжает работать. Каждый день, спокойно и напряженно мы продолжаем работать на благо народа", - заявил Беннет.

Этот комментарий последовал на фоне многочисленных предположений, согласно которым подписание сделки с Биньямином Нетаниягу может поставить под угрозу существование нынешнего правительства.

17 января в Кнессете должно состояться специальное пленарное заседание, созванное по инициативе 40 депутатов от оппозиции. Согласно регламенту, в таком заседании должны принять участие глава правительства и глава оппозиции.

Телеканал "Кешет" сообщает, что Нетаниягу пытается отложить заседание, ссылаясь на нехватку времени. Возможно глава оппозиции не хочет комментировать вопрос о сделке, до тех пор пока переговоры не завершены.

В политической системе продолжают комментировать возможность сделки. Министр финансов и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан Бет", что планирующаяся сделка прокуратуры с Биньямином Нетаниягу является несправедливой. "Я спрашиваю, где справедливость и где пропорции. Я помню, что была замминистр от нашей партии, которая получила десять лет тюрьмы за гораздо менее серьезные преступления", – сказал Либерман. "Несправедливость взывает к небесам. Я обращаюсь к представителям юридической системы и говорю им: посмотрите, что вы творите", – добавил он. По мнению министра финансов, даже признание преступлений Нетаниягу позорными не означает, что экс-премьер смирится с завершением своей политической карьеры. "Он точно изобретет какой-нибудь патент: начнется кампания давления на президента. Нетаниягу не отказался от идеи реванша и не успокоится, пока не назначит (Давида) Амсалема министром внутренней безопасности, Охану – министром юстиции, а себя – новым Эрдоганом", – сказал глава НДИ.

Глава фракции МЕРЕЦ Тама Зандберг заявила, что Нетаниягу не заслуживает никаких поблажек. "Человек, который посвятил всего себя нападкам на юридическую систему, должен понести ответ за совершенные им преступления. Он не заслужил никаких сделок", - сказала она.

Тем временем, переговоры по сделке продолжаются. Адвокаты Нетаниягу выдвинули компромиссное предложение по главному вопросу, препятствующему в настоящий момент подписанию сделки с прокуратурой.

Речь идет о вопросе объявления позорными преступлений, в которых будет вынужден признать себя виновным экс-премьер. Как сообщалось ранее, юридический советник правительства заявил, что условием подписания сделки является включение в ее текст параграфа, объявляющего преступления позорными. Нетаниягу категорически отказывается от этого условия. В настоящий момент взвешивается возможность оставить этот вопрос на усмотрение суда, которому в любом случае предстоит рассмотреть сделку и утвердить или отклонить ее. Согласно компромиссному предложению, прокуратура будет настаивать на признании преступлений позорными, в то время как Нетаниягу будет настаивать на том, что такое определение необоснованно. В прокуратуре склоняются к тому, чтобы согласиться на этот компромисс, так как убеждены, что вероятность признания позорными двух преступлений, классифицированных как обман общественного доверия, почти неизбежно. Адвокаты Биньямина Нетаниягу считают, что добиться сделки без "калона" невозможно, и обсуждаемое предложение это наилучший компромисс.

Телеканал "Кешет" сообщил накануне, что сам Биньямин Нетаниягу склоняется к тому, чтобы согласиться на сделку, однако среди членов его семьи нет единого мненияю

Как сообщалось ранее, стороны пришли к соглашению по некоторым параметрам возможной сделки. Например, согласовано, что "дело 2000" (переговоры Нетаниягу – Мозеса будет закрыто), параграф обвинения во взяточничестве будет отменен, а Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по делам 1000 (о незаконном получении подарков) и 4000 (дело "Безек"- Walla) и будет приговорен к общественным работам сроком на 3-6 месяцев.

Накануне стало известно, что бывший глава Верховного суда Аарон Барак поддерживает идею сделки и даже беседовал на эту тему с Авихаем Мандельблитом. 16 января журналист Бен Каспит опубликовал информацию о том, что адвокат Михаэль Рабело, приближенный к Нетанигу, беседовал с Бараком и убедил его высказаться в поддержку сделки. Сам Барак дал интервью порталу Ynet, в котором помимо прочего заявил: "Не скорою, что когда я обращался к Мандельблиту, перед моим мысленным взором были многочисленные заслуги Биньямина Нетаниягу, а в первую очередь тот факт, что он на протяжении многих лет был защитником юридической системы Израиля".