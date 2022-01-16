Иерусалим:
4 - 7°
Тель-Авив:
11 - 13°
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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 04:12

Прогноз погоды на 16 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне

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Прогноз погоды на 16 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 16 января, температура будет ниже среднесезонной. Дожди, временами с грозами, на севере и в центре (до Негева). Есть риск затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев. Снегопад на Хермоне и на некоторых других вершинах на севере. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 4-7 градусов, в Тель-Авиве – 11-13, в Хайфе – 9-11, в Эйлате – 12-19, в Беэр-Шеве – 8-11, в Мицпе-Рамоне – 5-9, на побережье Мертвого моря – 14-16, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-13, в Ариэле – 5-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-12, на Голанских высотах – 7-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 220-350 см. Купание крайне опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 50 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник – холодно, малооблачно. В среду возможны дожди на севере.

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