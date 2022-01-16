Внимание, розыск: пропала Ширан Алу, жительница Исфии (найдена)

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске жительницы друзской деревни Исафия Ширан Алу. В последний раз ее видели утром 16 января.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, среднего телосложения, голубые глаза, темные вьющиеся волосы. Одета в черную рубашку, синие джинсы и белые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки просят позвонить в диспетчерскую службу по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 0768014461.

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Вскоре после публикации сообщения о пропаже девушки полиция сообщила, что она найдена. Правоохранительные органы благодарят граждан за содействие в розыске.