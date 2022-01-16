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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 22:42

Внимание, розыск: пропала Ширан Алу, жительница Исфии (найдена)

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала Ширан Алу, жительница Исфии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске жительницы друзской деревни Исафия Ширан Алу. В последний раз ее видели утром 16 января.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, среднего телосложения, голубые глаза, темные вьющиеся волосы. Одета в черную рубашку, синие джинсы и белые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки просят позвонить в диспетчерскую службу по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 0768014461.


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Вскоре после публикации сообщения о пропаже девушки полиция сообщила, что она найдена. Правоохранительные органы благодарят граждан за содействие в розыске.

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