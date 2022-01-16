После освобождения заложников в Колливилле Беннет позвонил губернатору Техаса

В воскресенье, 16 января, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил губернатору Техаса Грегу Эбботту, чтобы поблагодарить его за решительные и профессиональные действия правоохранительных органов штата, которые привели к успешному завершению операции по освобождению заложников, захваченных в синагоге "Бейт Исраэль" в Колливилле.

Нафтали Беннет рассказал, граждане Государства Израиль напряженно следили за развитием событий и утром узнали, что инцидент завершился без пострадавших.

Премьер-министр Израиля поблагодарил Грега Эбботта за его отношение к еврейской общине в городе Колливилле и во всем штате, а также за поддержку Израиля, за борьбу с антисемитизмом и движением BDS.

Нафтали Беннет пригласил собеседника посетить Израиль и договорился поддерживать с ним связь по мере необходимости.