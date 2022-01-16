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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 22:16

После освобождения заложников в Колливилле Беннет позвонил губернатору Техаса

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После освобождения заложников в Колливилле Беннет позвонил губернатору Техаса

В воскресенье, 16 января, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил губернатору Техаса Грегу Эбботту, чтобы поблагодарить его за решительные и профессиональные действия правоохранительных органов штата, которые привели к успешному завершению операции по освобождению заложников, захваченных в синагоге "Бейт Исраэль" в Колливилле.

Нафтали Беннет рассказал, граждане Государства Израиль напряженно следили за развитием событий и утром узнали, что инцидент завершился без пострадавших.

Премьер-министр Израиля поблагодарил Грега Эбботта за его отношение к еврейской общине в городе Колливилле и во всем штате, а также за поддержку Израиля, за борьбу с антисемитизмом и движением BDS.


Нафтали Беннет пригласил собеседника посетить Израиль и договорился поддерживать с ним связь по мере необходимости.

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