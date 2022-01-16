Работники резиденции президента жалуются на Реувена Ривлина и утверждают, что он доводил их до слез

Те, кому пришлось работать с Реувеном Ривлиным в резиденции президента, жалуются на тяжелую атмосферу, царившую там, на его вспыльчивость и на пренебрежительное отношение. Об этом сообщил журналист телеканала "Кешет-12" Йоси Мизрахи.

Сюжет, посвященный экс-президенту, вышел на телеканале вечером 15 января. В нем утверждалось, что Реувен Ривлин кричал на работников резиденции, мог швырнуть в них газету или пульт от телевизора. "Он доводил девушек до слез. Он обрушивался на них и унижал", - рассказала на условиях анонимности одна из бывших сотрудниц резиденции.

Йоси Мизрахи в своем сюжете также сообщил, что Реувен Ривлин считал работников резиденции бездельниками, и много раз заявлял работающим там людям, что можно было бы спокойно уволить 40% из них.

В комментариях телеканала отмечалось, что Реувен Ривлин не стал отрицать обвинения в свой адрес, и извинился. "Из обвинений, сделанных на условиях анонимности, следует, что я, как высокопоставленный госслужащий, не оправдал ожиданий". Он напомнил, что резиденция на несколько лет стала не только местом его работы, но и местом его жительства. "В моменты стресса, во время болезни, в минуты печали и скорби я чувствовал себя окруженным любовью и встречал понимание. Я полагаю, что нет активного человека, который бы никогда никого не обидел. И я прошу прощения перед всеми, кого обидел", - процитировал телеканал ответ Реувена Ривлина.