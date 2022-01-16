Полиция Израиля просит о помощи в розыске Рут Абрамов, пропавшей в декабре 2008 года
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Рут Абрамов, 1952 года рождения, проживавшей в Иерусалиме.
В официальном сообщении о розыске сказано, что связь с ней утеряна с декабря 2008 года. Почему именно сейчас полиция обратилась в СМИ с просьбой помощи, неясно.
По словам знакомых, прежде Рут Абрамов любила прогуливаться по Старому городу Иерусалима, заходить в религиозные учреждения, в том числе в мечети и церкви.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5683222 или 100.
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