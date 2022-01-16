Иерусалим:
4 - 7°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
12 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 15:24

Полиция Израиля просит о помощи в розыске Рут Абрамов, пропавшей в декабре 2008 года

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция Израиля просит о помощи в розыске Рут Абрамов, пропавшей в декабре 2008 года

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Рут Абрамов, 1952 года рождения, проживавшей в Иерусалиме.

В официальном сообщении о розыске сказано, что связь с ней утеряна с декабря 2008 года. Почему именно сейчас полиция обратилась в СМИ с просьбой помощи, неясно.

По словам знакомых, прежде Рут Абрамов любила прогуливаться по Старому городу Иерусалима, заходить в религиозные учреждения, в том числе в мечети и церкви.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5683222 или 100.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:59 В Бней-Браке младенец потерял сознание, он в критическом состоянии
15:24 Полиция Израиля просит о помощи в розыске Рут Абрамов, пропавшей в декабре 2008 года
14:09 Коронавирус выявлен у министра культуры и спорта Хили Трупера
13:54 Утечка газа возле детского сада в Иерусалиме, жители квартала эвакуированы
13:48 "Соглашения Артемиды". Израиль и NASA планируют совместное изучение Луны, Марса, комет и астероидов
12:51 Беннет впервые прокомментировал переговоры по сделке между Нетаниягу и госпрокуратурой
12:36 Правительство утвердило назначение нового главы Агентства по атомной энергии
12:28 Полиция задержала жителя Рамаллы, который угнал автомобиль Mazda из Холона
11:57 Владельцу, заведующей и воспитателю детского сада в Гиватаиме предъявлены обвинения
11:51 В Самарии автомобиль смыло с дороги, двое пострадавших
Загрузка...