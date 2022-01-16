Коронавирус выявлен у министра культуры и спорта Хили Трупера
У министра культуры и спорта Хили Трупера выявлена коронавирусная инфекция.
Трупер привит тремя дозами вакцины против коронавируса и чувствует себя нормально.
Министр не принимал участие в заседании правительства, которое состоялось утром в воскресенье.
Трупер стал пятым министром, у которого выявлен коронавирус.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2022
Коронавирус в Кнессете: список заразившихся депутатов и министров
Коронавирус в Кнессете: список заразившихся депутатов и министров