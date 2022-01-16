В Сахнине рабочий получил тяжелые травмы в результате падения с большой высоты

Утром в воскресенье, 16 января, в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии был доставлен мужчина примерно 40 лет, получивший тяжелые травмы в результате падения с большой высоты на стройке в Сахнине.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина получил травмы головы и конечностей. Первоначально его состояние оценивалось как средней степени тяжести, но позже, после госпитализации, медики сообщили, что пострадавший в тяжелом состоянии.

Начато расследование.