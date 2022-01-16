Опросы: большинство против сделки Нетаниягу с государственной прокуратурой

Вечером 16 января главные израильские телеканалы опубликовали опросы общественного мнения, в которых израильтян просили высказать свое отношение к возможности досудебной сделки между Биньямином Нетаниягу и государственной прокуратурой.

Телеканал "Кан 11" опубликовал результаты опроса, проведенного компанией KANTAR. Лишь 28% опрошенных поддержали возможность заключения сделки. 49% заявили, что суд должен продолжаться до вынесения вердикта, а 23% не имеют мнения. Среди избирателей "Ликуда" возможность сделки поддерживают 42%, среди избирателей правых партий - 36%, среди избирателей левых и центристских партий - 21%.

Респондентов попросили высказать свое мнение по поводу сделки, в тех параметрах, что известны в настоящий момент. 26% поддержали это предложение, 52% высказались против, 22% не имеют мнения. Отметим, что только 20% избирателей "Ликуда" поддерживают сделку в ее данной форме, 30% избирателей правых партий поддерживают ее, и 25% избирателей левых и центристских партий.

36% респондентов убеждены, что Нетаниягу виновен во всех пунктах предъявленных ему обвинений. 19% считают, что он виновен, но не во взяточничестве, 22% считают, что он невиновен. 42% правых избирателей убеждены, что Нетаниягу не виновен, 36% правых считают, что он виновен по меньшей мере, в одном пункте обвинительного заключения.

38% респондентов считают, что в случае ухода Нетаниягу из политики, нынешнее правительство должно быть распущено. 47% считают, что оно должно продолжать работать, а 15% не имеют мнения.

Отвечая на вопрос о том, кого они хотят видеть на посту главы "Ликуда" после ухода Нетаниягу из политики, 20% избирателей "Ликуда" назвали Нира Барката. Бывшего главу "Мосада" Йоси Коэна хотят видеть главой партии 12% ликудников, Исраэля Каца - 10%, Мири Регев - 6%, Юлия Эдельштейна - 4%. "Другого кандидата" предпочитают видеть во главе партии 13% избирателей, а 26% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос телеканала "Кешет", проведенный компанией "Мидгам" дал еще более однозначную картину. 51% опрошенных высказались против сделки, лишь 31% поддержали ее. 54% избирателей левоцентристских партий возражают против сделки, 31% поддерживают ее. 51% среди избирателей правых партий возражают против сделки, 31% высказываются в ее поддержку. В случае ухода Нетаниягу из политики, подавляющее большинство высказываются против продолжения работы нынешнего правительства. 28% выступают за проведение внеочередных выборов, 24% за создание правительства во главе с "Ликудом", лишь 39% за продолжение работы нынешнего правительства. 26% респондентов, голосующих за "Ликуд", предпочитают видеть Нира Барката во главе партии, 9% поддерживают Юлия Эдельштейна, по 8% поддерживают Исраэля Каца и Гилада Эрдана, 5% хотят видеть во главе "Ликуда" Мири Регев, 3% отдают предпочтение Амиру Охане.