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    В Израиле

    Кнессет приступил к обсуждению законов, формирующих реформу юридической системы

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    Симха Ротман и Ярив Левин
    Yonatan Sindel/Flash90

    В Кнессете началось обсуждение законопроектов, формирующих реформу юридической системы.

    Первым на повестке дня находится законопроект об изменении статуса юридических советников. В соответствии с предложениями Ярива Левина ("Ликуд"), юридические советники будут назначаться министрами.

    Дискуссия началась с обмена выкриками между депутатами от оппозиции и коалиции. Глава комиссии Симха Ротман ("Ционут Датит") пообещал предоставить слово всем желающим депутатам и всем приглашенным представителям общественных организаций. Ожидается, что дискуссия будет продолжаться до конца недели.

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    Речь идет о первом в серии законопроектов, задуманных как основа реформы юридической системы, инициированной министром юстиции Левином. В коалиции заявляют, что будут готовы на компромиссные предложения по параметрам реформы. Как сообщала газета "Исраэль а-Йом", единственный параграф, по поводу которого не будет компромисса, это предложения об изменении порядка избрания судей.

    Как сообщалось ранее, министр юстиции и глава комиссии Кнессета по законодательству намерены завершить процесс утверждения законов по реформе до окончания зимней сессии Кнессета.

    В политических кругах заявляют, что продвижение законов напрямую связано с ожидающимся в ближайшие дни решением Верховного суда по назначению главы ШАС Арье Дери на пост министра.

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    Ожидается, что, если суд примет апелляцию и запретит Дери занимать пост министра, коалиция активизирует шаги по отмене принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות). Именно на этом принципе основана апелляция против назначения Дери. Ожидается, что решение по апелляции против назначения Дери будет озвучено до окончания нынешней недели.

    Одновременно президент государства Ицхак Герцог продолжает попытки инициировать переговоры между коалицией и судебной системой. В окружении министра юстиции заявляют, что оппозиция и представители юридической системы не выдвигают никаких встречных предложений. "Нельзя вести переговоры, когда все, что мы слышим в ответ – это крики и вопли", – говорят в коалиции.

    Накануне глава партии "Авода" Мерав Михаэли заявила, что дискуссия о параметрах закона о преодолении вето БАГАЦа абсолютно недопустима. "Нельзя сотрудничать с реформой по уничтожению юридической системы. Нельзя этого делать ни "чуть-чуть", ни "рядом", ни "в принципе". Сама готовность обсуждать закон о преодолении вето БАГАЦа – катастрофическая ошибка", – заявила Михаэли.

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    В свою очередь, глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") предложил вынести вопрос о реформе на всенародный референдум. Аналогичное предложение сделал бывший президент государства Реувен Ривлин. В "Ликуде" не отреагировали на эти предложения.

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