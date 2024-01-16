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    В Израиле

    Боевики "Исламского джихада" проходят военную подготовку на территории Ирана

    время публикации: | последнее обновление:
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    Боевики
    Фото: пресс-служба ШАБАКа     Боевики
    AP Photo/Fatima Shbair

    Служба общей безопасности (ШАБАК) опубликовала во вторник, 16 января, выдержки из протокола допросов высокопоставленного командира боевиков "Исламского джихада", свидетельствующие, что активисты группировки проходят военную подготовку на территории Ирана.

    Басель Махди, командир подразделения "Исламского джихада", был арестован в рамках совместной работы ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы 20 декабря 2023 года и доставлен для допросов в Израиль. В ходе допросов он рассказал о военной подготовке, которую боевики "Исламского джихада" проходили на тренировочной базе иранской армии в Иране. Обучение проводили иранские военнослужащие, они преподавали для групп боевиков "Исламского джихада" по 15-20 человек – из сектора Газы, Ливана и Сирии.

    В ходе допроса боевик сообщает, что его полное имя – Басем Джамаль Мухаммад Махди, он живет на улице аль-Нафак в квартале Газы Шейх Радуан, его позывные – Абу-Джамаль. По словам Мухди, он присоединился к "Исламскому джихаду" в 2009-2010 годах, и за это время достиг должности командира спецподразделения. Под его началом служат девять боевиков, на вооружении у них миномет 82 мм калибра, 107-миллиметровые ракеты (прим. ред. – террористы в секторе Газы используют иранские 107-миллиметровые ракеты "Фаджар"), снайперские винтовки и противотанковые снаряды. Далее его попросили рассказать об обучении на территории Ливана. Стоит отметить, что на вопросы следователя Басем Махди отвечает подробно и информированно, называя имена всех своих контактов.

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    "Мой командир Алаа Разайна позвонил мне и сказал, что я должен выехать в Иран на снайперские курсы, – сказал на допросе Басель Махди. – Он сказал, что эти курсы будут мне полезны, и моя зарплата по возвращении поднимется". По словам боевика, уже через полторы-две недели ему приказали готовиться выезжать назавтра. На расходы командир дал ему около 1000 долларов, пообещав, что дорога от Сирии уже организована. Из полученных денег Махди около 200 долларов отдал жене.

    "Я поехал из сектора Газы в Египет, где провел примерно две недели, оттуда я поехал на несколько дней в Сирию, а потом в Ливан. Через две недели мы вернулись в Сирию, и оттуда самолетом вылетели в Иран, – рассказал террорист. – Курс в Иране длился 15 дней, это была физическая подготовка и обучение стрельбе из разных видов оружия. 4 дня были учения по стрельбе из автоматов Калашникова на расстояние 100 метров, 5 дней – на расстояние от 100 до 150 метров, и 6 дней мы учились стрелять из снайперской винтовки Драгунова. Мы отрабатывали стрельбу по камням, по мишеням, по шарикам на расстоянии 300 метров".

    Басель Махди сообщил также, что некоторые боевики проходили в Иране обучение ракетной и артиллерийской стрельбе: сам он их не проходил, но слышал о них. Назвать конкретное расположение базы, где проходило обучение, боевик не смог: ответил лишь, что это военная база или база военной подготовки. Инструкторы были иранцы, которые носили иранскую военную форму.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 Января 2024
    The Telegraph: хуситы прошли подготовку в элитной военно-морской академии Ирана
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 Октября 2023
    Washington Post: США и Катар после атаки ХАМАСа на Израиль решили не передавать Ирану $6 млрд
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 Сентября 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 Октября 2022
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