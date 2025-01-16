x
16 января 2025
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 08:02
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ожидании сделки: ЦАХАЛ пока не получал приказов о выводе войск из сектора Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 16 января 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 07:49
В ожидании сделки: ЦАХАЛ пока не получал приказов о выводе войск из сектора Газы
Erik Marmor/Flash90

В ночь на четверг, 16 октября, в ожидании начала реализации сделки с террористической организацией ХАМАС об освобождении заложников в обмен на тысячи палестинских заключенных, включая террористов с кровью на руках, и прекращении огня в секторе Газы, ЦАХАЛ продолжал военные действия на территории сектора – приказов о выводе войск не поступало.

В командовании Армии обороны Израиля подчеркивают, что без окончательного подписания соглашения и утверждения новой схемы развертывания вооруженных сил перемещение подразделений в преддверии выхода из сектора не начнется. При этом в ЦАХАЛе уверяют, что всю развернутую в секторе Газы инфраструктуру можно будет свернуть в кратчайшие сроки.

Как отмечает Амир Бар-Шалом в своем обзоре на https://www.zman.co.il/, на оси Нецарим были созданы позиции, проложены линии связи, водопровода и электроснабжения, а на Филадельфийской оси установлены антенны и развернуты различные технологические системы.

Тем не менее, как только будет получен приказ, ЦАХАЛ сможет вывести войска в кратчайшие сроки, чтобы не давать ХАМАСу повода сорвать сделку – дополнительного повода. Как показывает неожиданнеое требование ХАМАСа "переиграть условия" накануне подписания соглашения, террористы выдвинули новые требования, включая те, которые Израиль многократно отказывался выполнять ранее, подчеркивая их недопустимость: речь идет, в частности, о праве Израиля налагать вето на освобождение "символов террора", на руках которых кровь огромного количества израильтян.

В ночь на четверг военные действия в секторе Газы не только не утихли, а даже активизировались. Продолжались авиаудары по объектам террористической инфраструктуры по всей территории сектора, палестинцы заявляют о десятках погибших и множестве разрушенных зданий.

Когда начнется реализация сделки, одним из самых проблематичных с точки зрения обеспечения безопасности станет вопрос возвращения жителей населенных пунктов на севере сектора Газы: крайне сложно наладить эффективный механизм проверки, особенно если эту функцию будут выполнять иностранные силы. Тем не менее, ЦАХАЛ подчеркивает, что сможет справиться с любой ситуацией.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

468-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Война в Газе в ночь на 16.1.2025: после объявления о сделке ЦАХАЛ активизировал действия в секторе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Офис премьер-министра Израиля: ХАМАС выдвинул новые требования по сделке