В ожидании сделки: ЦАХАЛ пока не получал приказов о выводе войск из сектора Газы

В ночь на четверг, 16 октября, в ожидании начала реализации сделки с террористической организацией ХАМАС об освобождении заложников в обмен на тысячи палестинских заключенных, включая террористов с кровью на руках, и прекращении огня в секторе Газы, ЦАХАЛ продолжал военные действия на территории сектора – приказов о выводе войск не поступало.

В командовании Армии обороны Израиля подчеркивают, что без окончательного подписания соглашения и утверждения новой схемы развертывания вооруженных сил перемещение подразделений в преддверии выхода из сектора не начнется. При этом в ЦАХАЛе уверяют, что всю развернутую в секторе Газы инфраструктуру можно будет свернуть в кратчайшие сроки.

Как отмечает Амир Бар-Шалом в своем обзоре на https://www.zman.co.il/, на оси Нецарим были созданы позиции, проложены линии связи, водопровода и электроснабжения, а на Филадельфийской оси установлены антенны и развернуты различные технологические системы.

Тем не менее, как только будет получен приказ, ЦАХАЛ сможет вывести войска в кратчайшие сроки, чтобы не давать ХАМАСу повода сорвать сделку – дополнительного повода. Как показывает неожиданнеое требование ХАМАСа "переиграть условия" накануне подписания соглашения, террористы выдвинули новые требования, включая те, которые Израиль многократно отказывался выполнять ранее, подчеркивая их недопустимость: речь идет, в частности, о праве Израиля налагать вето на освобождение "символов террора", на руках которых кровь огромного количества израильтян.

В ночь на четверг военные действия в секторе Газы не только не утихли, а даже активизировались. Продолжались авиаудары по объектам террористической инфраструктуры по всей территории сектора, палестинцы заявляют о десятках погибших и множестве разрушенных зданий.

Когда начнется реализация сделки, одним из самых проблематичных с точки зрения обеспечения безопасности станет вопрос возвращения жителей населенных пунктов на севере сектора Газы: крайне сложно наладить эффективный механизм проверки, особенно если эту функцию будут выполнять иностранные силы. Тем не менее, ЦАХАЛ подчеркивает, что сможет справиться с любой ситуацией.