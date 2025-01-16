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Израиль

Офис премьер-министра Израиля: ХАМАС выдвинул новые требования по сделке

Газа
Заложники
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 16 января 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 06:18
Офис премьер-министра Израиля: ХАМАС выдвинул новые требования по сделке
Itai Ron/Flash90

В ночь на 16 января офис главы правительства Израиля передал: "Премьер-министр Нетаниягу недавно провел телефонную конференцию с переговорной группой в Дохе, которая доложила ему о попытке ХАМАСа в последнюю минуту отказаться от соглашений 27 мая. Помимо прочего, вопреки согласованному пункту, предоставляющему Израилю право налагать вето на освобождение убийц множества людей, являющихся символами террора, ХАМАС требует, чтобы личности этих террористов были в списке (на освобождение)".

"Премьер-министр поручил переговорной группе придерживаться достигнутых договоренностей и категорически отвергнуть попытки шантажа со стороны ХАМАСа в последнюю минуту", – заявляет офис главы правительства Израиля.

Остается непонятным, означает ли это, что реализация соглашения по Газе откладывается.

Редакция телеканала "Кан-11" сообщала накануне, что получила копию текста соглашения, подписанного Израилем и ХАМАСом. Документ, написанный на арабском языке, был продемонстрирован в прямом эфире и некоторые его пункты были переведены "с листа" Элиором Леви, обозревателем по арабским вопросам.

Список заложников (33 человека), которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

В тексте соглашения говорится, что девять заложников, раненых и больных, на включении которых в список освобождаемых настаивал Израиль, будут обменяны на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам. Кроме того, Израиль освободит 1000 заключенных из Газы, задержанных после 8 октября 2023 года и не участвовавших в атаке 7 октября.

Заложники старше 50 лет будут обмениваться по схеме: один к трем заключенным, имеющим пожизненные сроки, и один к 27, если заключенные не имеют пожизненных сроков.

Авер Менгисту и Хишам ас-Сайид, которых ХАМАС удерживает в Газе многие годы, будут обменяны по схеме: 1 к 30, плюс 47 заключенных, которые были освобождены в рамках "сделки Шалита" и вновь задержаны Израилем.

Заложники будут освобождаться в соответствии с графиком: в первый день сделки, 19 января, будут освобождены 3 человека, на 7-й день – 4 человека, на 14-й, 21-й, 28-й и 35-й день – по 3 человека. На 35-й день будут освобождены Авер Менгисту и Хишам ас-Сайид. В последнюю неделю – 12 заложников.

В соглашении говорится, что палестинские заключенные будут освобождаться в сектор Газы или высланы в одну из арабских стран.

Израильские военные полностью покинут "Филадельфийский коридор" (на юге сектора Газы, вдоль границы с Египтом). Израиль начнет выводить военных на 42-й день с вступления соглашения в силу, и закончит вывод к 50-му дню. Накануне второго этапа сделки в районе "Филадельфийского коридора" не останется израильских военных. (О том, как будет проходить второй этап стороны должны договориться к 16-му дню с вступления в силу соглашения).

В соглашении также оговорено, как будет происходить возвращение жителей сектора в северные районы. На 7-й день безоружные лица смогут пройти пешком, не проходя досмотра или проверок. С 27 дня будет разрешено движение по центральной улице сектора Газа Салах ад-Дин.

С 7-го дня будет разрешено движение палестинского транспорта с юга на север. Машины будут досматриваться сотрудниками частной фирмы, выбранной "в соответствии с механизмом, одобренным обеими сторонами".

После освобождения всех женщин и военнослужащих будет открыт для гражданских лиц пограничный переход "Рафах".

Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 12:15. Перед этим одно должно быть одобрено израильским правительством.

ЦАХАЛ сообщил, что процесс подготовки к приему похищенных получил название "Крылья свободы".

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