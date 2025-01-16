Подробности взрыва на учебной военной базе: взорвалась ракета "Хизбаллы"

В результате взрыва боеприпаса на учебной базе инженерных войск, произошедшего в среду вечером, пострадали десять военнослужащих: трое солдат получили ранения средней степени тяжести, еще семеро были ранены легко.

По сообщению 14 канала ИТВ, инцидент произошел во время учебного занятия по демонстрации вражеского вооружения, и взорвалась ракета "Хизбаллы".

Происшествие случилось с солдатами на продвинутом этапе обучения в учебном центре военно-инженерных войск, занятия проводились в классе, где были выставлены образцы вооружения противника, включая взрывные устройства.

Во время занятий одной из групп взорвалась ракета, размещенная в классе, пострадали десять военнослужащих. Пострадавшие были доставлены в больницу, их семьи оповещены.

ЦАХАЛ ведет расследование обстоятельств происшествия, изучая причину взрыва. Объем материального ущерба в результате инцидента составляет от 10 тысяч до 300 тысяч шекелей. Для расследования учебная деятельность в военном центре приостановлена на сутки.