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Израиль

Активисты форума "Гвура" митингуют в Иерусалиме против сделки с ХАМАСом

ХАМАС
Акции протеста
Иерусалим
время публикации: 16 января 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:26

Активисты форума "Гвура", проводят в Иерусалиме марш протеста против сделки с ХАМАСом.

Они направляются в сторону министерства главы правительства. Там они намерены провести митинг протеста против "сделки с дьяволом".

"Террорист, освобожденный сегодня, это убийца завтра", "Не заключают сделки с дьяволом", - говорится на плакатах.

Участники митинга намерены блокировать движение в районе министерства главы правительства.

Израиль
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