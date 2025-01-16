Активисты форума "Гвура" митингуют в Иерусалиме против сделки с ХАМАСом
время публикации: 16 января 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:26
Активисты форума "Гвура", проводят в Иерусалиме марш протеста против сделки с ХАМАСом.
Они направляются в сторону министерства главы правительства. Там они намерены провести митинг протеста против "сделки с дьяволом".
"Террорист, освобожденный сегодня, это убийца завтра", "Не заключают сделки с дьяволом", - говорится на плакатах.
Участники митинга намерены блокировать движение в районе министерства главы правительства.