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Израиль

Кнессет утвердил "закон о раввинах"

Законы
ШАС
время публикации: 16 января 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 08:40
Кнессет утвердил "закон о раввинах"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты Кнессета 46 голосами против 36 утвердили вечером в среду, 15 января, поправку номер 27 к Закону о еврейских религиозных услугах, известную как "Закон о раввинах 2".

Поправка наделяет министра по делам религий полномочиями финансировать из госбюджета новые ставки раввинов, банщиц при микве и т.д., и повышение зарплат на существующих ставках без необходимости в согласовании с религиозными советами или органами местной власти.

Закон предусматривает обязанность министра по делам религий консультироваться с министром финансов без необходимости выполнять рекомендации минфина. Кроме того, закон позволяет министру по делам религий создавать ставки даже там, где нет религиозных советов.

На текущий момент бюджет религиозных советов формируется из денег правительства и муниципалитетов, и количество ставок определяется советом с учетом имеющегося у него бюджета.

В коалиционных соглашениях на финансирование этого закона выделены 40 миллионов шекелей.

Законопроект был инициирован депутатом Эрезом Малулем (ШАС) и уже неоднократно становился причиной коалиционных кризисов, в результате которых он был сокращен (изначально в ШАС хотели полностью изменить процедуру назначения раввинов, лишив органы местной власти полномочий).

Израиль
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