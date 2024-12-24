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Израиль

Одобрен законопроект, позволяющий правительству увеличивать бюджеты религиозных советов

Бюджет
Раввинат
ШАС
Кнессет
время публикации: 24 декабря 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 22:25
Законопроект был инициирован депутатом Эрезом Малулем (ШАС)
Yonatan Sindel/Flash90

Парламентская комиссия по законодательству утвердила к голосованию Кнессетом во втором и третьем (итоговом) чтениях законопроект, который позволит правительству повышать бюджеты религиозных советов или местных органов власти, в которых нет отдельного религиозного совета – однако на нужды финансирования ставок раввинов. Речь идет о скандальном "законе о раввинах", позволяющем упорядочить вопрос зарплат сотрудников религиозных советов.

Оппозиция подала более 800 возражений против данного законопроекта, однако члены комиссии все равно приняли его: большинство членов комиссии не участвовали в основной части заседания, но явились на голосование.

В соответствии с этим законопроектом, правительство сможет финансировать зарплаты и ставки в религиозных советов сверх обычного участия правительства по критериям, которые установит министр по делам религий после консультации с министром финансов. Законопроект был инициирован депутатом Эрезом Малулем (ШАС) и уже неоднократно становился причиной коалиционных кризисов.

Израиль
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