Одобрен законопроект, позволяющий правительству увеличивать бюджеты религиозных советов

Парламентская комиссия по законодательству утвердила к голосованию Кнессетом во втором и третьем (итоговом) чтениях законопроект, который позволит правительству повышать бюджеты религиозных советов или местных органов власти, в которых нет отдельного религиозного совета – однако на нужды финансирования ставок раввинов. Речь идет о скандальном "законе о раввинах", позволяющем упорядочить вопрос зарплат сотрудников религиозных советов.

Оппозиция подала более 800 возражений против данного законопроекта, однако члены комиссии все равно приняли его: большинство членов комиссии не участвовали в основной части заседания, но явились на голосование.

В соответствии с этим законопроектом, правительство сможет финансировать зарплаты и ставки в религиозных советов сверх обычного участия правительства по критериям, которые установит министр по делам религий после консультации с министром финансов. Законопроект был инициирован депутатом Эрезом Малулем (ШАС) и уже неоднократно становился причиной коалиционных кризисов.