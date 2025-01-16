В Иудее и Самарии задержаны 50 подозреваемых в терроре, 10 террористов уничтожены ВВС

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, за последнюю неделю в ходе контртеррористической операции, проводимой израильской армией, полицией и Общей службой безопасности в Иудее и Самарии было задержано более 50 лиц, подозреваемых в причастности террористической деятельности.

В районе Дженина в результате воздушных ударов ликвидированы по меньшей мере десять террористов. В ходе ночных рейдов изъято оружие, боеприпасы, а также денежные средства, использовавшиеся для финансирования террора.

"Армия и силы безопасности будет неустанно вести в Иудее и Самарии атакующие и оборонительные действия, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении.