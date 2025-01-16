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Израиль

В Иудее и Самарии задержаны 50 подозреваемых в терроре, 10 террористов уничтожены ВВС

время публикации: 16 января 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 15:27
В Иудее и Самарии задержаны 50 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, за последнюю неделю в ходе контртеррористической операции, проводимой израильской армией, полицией и Общей службой безопасности в Иудее и Самарии было задержано более 50 лиц, подозреваемых в причастности террористической деятельности.

В районе Дженина в результате воздушных ударов ликвидированы по меньшей мере десять террористов. В ходе ночных рейдов изъято оружие, боеприпасы, а также денежные средства, использовавшиеся для финансирования террора.

"Армия и силы безопасности будет неустанно вести в Иудее и Самарии атакующие и оборонительные действия, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении.

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