Истощение, тромбоз, необходимость привыкать к свету: Израиль готовится встречать заложников

Специалисты министерства здравоохранения разработали новую программу по приему освобожденных заложников, в ней учитывается опыт приема и реабилитации освобожденных в ходе предыдущей сделки похищенных, а также принимается во внимание факт длительного пребывания людей в тяжелейших условиях.

Прежде всего, необходимо обеспечить освобожденным максимальную приватность и избежать их контактов со СМИ. Для этого в больницах, принимающих заложников, для них будет выделено отдельное крыло, доступ в которое будет запрещен для посторонних. Так освобожденные и члены их семей смогут почувствовать себя в большей безопасности.

В терапевтическую группу будут включены врачи различных специальностей для обеспечения скоординированной помощи всех необходимых видов. С самого начала заложникам будет оказываться эмоциональная, психиатрическая и психологическая поддержка.

Ожидается, что в больницах освобождаемые заложники проведут не менее четырех дней. Врачи ожидают, что из-за длительного недоедания и дефицита питьевой воды у них будет сильное истощение и проблемы с желудочно-кишечным трактом, и для них потребуется специальное питание.

Из-за сниженного иммунитета вследствии длительного содержания в жесточайших условиях и отсутствия медицинской помощи необходимо будет соблюдение строгих гигиенических мер.

В связи с длительным пребыванием в темноте и в подвальных условиях подземных туннелей необходимо будет обеспечить адаптацию заложников к свету. Из-за отсутствия движения у них возможен тромбоз вен и мышечная слабость, а также хрупкость костей по совокупности перенесенных лишений.

После поступления в больницы заложники пройдут осмотр у врачей-специалистов с судебно-медицинским документированием их состояния. Женщины детородного возраста пройдут тест на беременность.

Дальнейшая помощь пострадавшим будет включать также социальные услуги, помощь и поддержку по месту жительства, различные льготы и выплаты, сопровождение специалистов, которые будут оказывать всю необходимую помощь освобожденным заложникам и их близким.