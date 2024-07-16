Госконтролер опубликовал ежегодный отчет о работе местных органов власти

Во вторник, 16 июля, государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал ежегодный отчет о работе местных органов власти. Отчет охватывает несколько тем, включая: использование местными властями камер наблюдения в общественных местах; прозрачность; продвижение гендерного равенства; интеграция репатриантов из Эфиопии; доступность зданий и услуг для людей с ограниченными возможностями; борьба с шумом в городской среде; обслуживание общественных игровых площадок; наем работников через подрядчиков и другие сферы.

Использование камер наблюдения в общественных местах

Использование камер наблюдения муниципальными властями резко возросло за последние 20 лет, но закон не регулирует их использование – ни у одного ведомства нет собранной информации об их количестве, типе и технологических характеристиках. Госконтролер обнаружил, что местные органы власти, в которых проходила проверка, не обеспечивают должную защиту частной жизни граждан: были найдены камеры наблюдения, позволяющие делать крупные планы частных пространств, а также камеры, предоставляющие возможность автоматической идентификации номерных знаков без четкого правового основания.

"За последние двадцать лет количество камер наблюдения на улицах Израиля, установленных муниципальными властями для обеспечения безопасности, резко возросло. Эти камеры предназначены для поддержания общественного порядка, но некоторые из них нарушают личное пространство жителей. Война "Железные мечи" и киберугрозы подчеркивают обязанность государства Израиль защищать частную жизнь своих граждан. Министерство юстиции и муниципальные власти должны принять меры для урегулирования этого вопроса и защиты частной жизни граждан", – отметил госконтролер.

Продвижение гендерного равенства в органах местной власти

74% сотрудников муниципальных властей – женщины, однако госконтролер обнаружил, что в 2021 году их зарплата составляла 69% от зарплаты мужчин, работающих с ними. Женщины возглавляли только около 6% муниципальных властей, и занимали лишь четверть руководящих должностей в этих органах. После последних муниципальных выборов только 20% избранных общественных представителей были женщинами. Министерство внутренних дел и Управление по продвижению статуса женщин не предприняли достаточных усилий для продвижения гендерного равенства в местных органах власти.

Госконтролер Энгельман рекомендует местным органам власти разработать стратегический план по сокращению гендерного неравенства среди своих сотрудников, который предусматривал бы рабочие планы с измеряемыми целевыми индикаторами и четкими сроками реализации, а также с участием и руководством советниц по вопросам продвижения статуса женщин.

Деятельность муниципальных властей по интеграции репатриантов из Эфиопии

Существуют значительные различия во всех аспектах жизни между выходцами из Эфиопии и остальным еврейским населением. В 2021 году средний доход на домохозяйство в целом по населению был на 30% выше, чем средний доход среди выходцев из Эфиопии. Доля учеников среди выходцев из Эфиопии, изучающих математику на уровне 5 единиц, составляет примерно четверть от доли остальных учеников, изучающих математику на том же (4.8% против около 20%). Около 77% выходцев из Эфиопии, работающих в муниципальных властях, заняты на очень низких должностях. Муниципальные власти использовали только 67% бюджета, выделенного им правительством для реализации программы "Новый путь" по интеграции выходцев из Эфиопии.

Матаниягу Энгельман рекомендует штабу по реализации программы интеграции выходцев из Эфиопии в канцелярии премьер-министра более тщательно следить за достижением целей программы и расходованием бюджетных средств, а также министерству внутренних дел более активно поощрять муниципальные власти реализовывать эту программу.

Найм сотрудников через подрядчиков в муниципальных властях

В 2022 году было выявлено около 19 тысяч нарушений оплаты труда сотрудников подрядчиков на сумму 886 тысяч шекелей. К концу июня 2023 года было выявлено ещё 11700 нарушений на общую сумму около 521 тысячи шекелей. Проверенные муниципальные власти не настаивали устранить эти нарушения, ограничившись лишь мониторингом со стороны инспектора по заработной плате, без вмешательства и обсуждения с подрядчиком выявленных нарушений. Кроме того, номера телефонов, опубликованные министерством труда и профильным отделом в Министерстве финансов, не активны, поэтому подать жалобу через них невозможно.

Доступность зданий и услуг для людей с ограниченными возможностями

Около 92% муниципальных властей не полностью соответствовали требованиям закона по обеспечению доступности зданий и услуг в 2020 году. Госконтролер выявил значительные различия между муниципальными властями в обеспечении доступности зданий и услуг на их территории.

Государственный контролер рекомендует всем муниципальным властям, включая семь проверенных муниципалитетов, продолжать работать над продвижением доступности для людей с ограниченными возможностями. Он также рекомендует Комиссии по равенству прав для людей с ограниченными возможностями следить за вопросом доступности в муниципальных властях и продолжать принимать меры ради достижения этой цели.

Борьба с шумом в городской среде

С января 2021 по июнь 2023 года в полицию поступило более 650000 жалоб на шум, что делает это вторым по частоте обращением после нарушений ПДД. Госконтролер установил, что полиция и проверенные муниципальные власти не в полной мере следят за соблюдением закона и нормативов, касающиеся шумовых нарушений. В отличие от Европы, местные власти в Израиле не обязаны следить за источниками шума и принимать меры по их снижению. Более того, у министерства охраны окружающей среды отсутствует стратегия по борьбе с ними.

Энгельман рекомендует министерству охраны окружающей среды разработать стратегию на национальном уровне по борьбе с шумовыми загрязнениями, а муниципальным властям использовать все имеющиеся инструменты для снижения и предотвращения этого явления. Также властям следует повышать осведомленность жителей о возможном вреде от шума.

Обслуживание общественных игровых площадок

В период с 2013 по 2023 год 10 детей погибли, и около 14000 детей обратились в отделения неотложной помощи из-за травм, полученных на игровых площадках. Большинство из них (около 81%) пострадали в результате падений, ударов или ушибов. Согласно опросу государственного контролера, только 55% респондентов указали, что ближайшая к их дому игровая площадка безопасна.

Госконтролер рекомендует муниципальным властям устранить выявленные недостатки. Ответственному за стандартизацию в министерстве экономики и промышленности следует принять меры по соблюдению законов и стандартов в области обслуживания игровых площадок, а Институту стандартов необходимо проводить инспекцию игровых площадок под своей юрисдикцией, чтобы гарантировать их соответствие необходимым требованиям.