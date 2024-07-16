Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых, ранен солдат, ликвидирован террорист
время публикации: 16 июля 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 15:58
16 июля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Операции проводились в Аль-Бире, Шхеме и других населенных пунктах Палестинской автономии. Конфискованы значительные денежные средства, предназначенные для финансирования террора.
Происходили столкновения. В Аль-Бире в результате нападения боевика с ножом был легко ранен израильский военнослужащий. Нападавший ликвидирован.
С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4400 подозреваемых в терроре, около 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.
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