Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых, ранен солдат, ликвидирован террорист

16 июля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Аль-Бире, Шхеме и других населенных пунктах Палестинской автономии. Конфискованы значительные денежные средства, предназначенные для финансирования террора.

Происходили столкновения. В Аль-Бире в результате нападения боевика с ножом был легко ранен израильский военнослужащий. Нападавший ликвидирован.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4400 подозреваемых в терроре, около 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.